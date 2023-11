Dalla Calabria sino alle saline di Trapani e Paceco . È l’eccezionale volo migratorio che ha fatto una delle cicogne bianche avvistate all’interno della Riserva vicino Trapani. A scoprirlo è stato il biologo Antonino Barbera che, in una battuta d’avvistamento, si è accorto che la cicogna aveva un anello di riconoscimento alla zampa. Dalla lettura del codice alfanumerico si è scoperto che proveniva dalla Calabria. L’esemplare, nato nel giugno di quest’anno, rientra in un progetto di inanellamento scientifico che la Lipu di Rende porta avanti da alcuni anni. Il volatile è stato inanellato da Mario Pucci dell’Ispra (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) e grazie al progetto in 4 anni sono state marcate ben 116 cicogne.

«Con almeno 500 km già percorsi nel suo viaggio verso l’Africa, non sappiamo se la cicogna deciderà di trascorrere l’inverno in Sicilia, come spesso accade per alcuni individui di questa specie o se proseguirà verso l’Africa sub sahariana», commenta Antonino Barbera. «Grazie alla pratica dell’inanellamento, che mira attraverso il monitoraggio a comprendere meglio le abitudini e gli spostamenti degli uccelli migratori, sarà possibile tracciare la cronistoria di questa cicogna che, ha già ripreso il viaggio migratorio», ha detto ancora Barbera.