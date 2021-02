Sono passati 50 anni da quando Giuseppe e Vincenza si sono sposati, oggi il loro anniversario è la dimostrazione che l’amore sia una cosa meravigliosa. Era il ’68 e Castelvetrano come l’intera Valle del Belice, aveva subito gli effetti del terremoto, in quello scenario davvero sconfortante la gente si aiutava a vicenda e proprio tra quella gente e in un momento tanto sconfortante, è nata una bellissima storia d’amore.

Una delle tante famiglie colpite, la famiglia Corso, infatti in quei giorni cercava di sgomberare la propria casa e ad aiutarli accorsero in tanti tra cui un giovane bracciante. All’epoca quel timido ragazzo Giuseppe D’Aguanno, colpì l’attenzione di Vincenza, la figlia del ferroviere a cui stava sgomberando casa, ma la ragazza fu subito avvertita che quel giovane aveva già una fidanzata.

Passarono quasi due anni di proposte di matrimonio per la giovane, che continuava a declinare poi, la notizia che quel giovane si era lasciato. Lei innamoratasene immediatamente non poteva dimenticare quel ragazzo che nonostante non rispecchiasse le aspettative del padre, era arrivato invece nell’animo della figlia.

I due si sposarono dopo pochi mesi esattamente nel 1971 quando Vincenza aveva già 23 anni e Giuseppe 27. Da quell’unione nacquero 4 figli, Nicolò (49anni), Vincenzo (46anni), Giovanna (44anni), Eugenio (34anni) e 6 nipoti.

Giuseppe dopo aver lavorato tutta la vita nella sua campagna adesso è in pensione, mentre Vincenza è una casalinga, la loro vita insieme è una vita felice, serena, piena di sacrifici ma anche tante soddisfazioni.

Oggi festeggiano il loro 50esimo anniversario di matrimonio. Loro che hanno sempre amato il divertimento, avrebbero voluto organizzare una grande festa per rinnovare questo amore meraviglioso ma purtroppo la pandemia ha cambiato le nostre abitudini e le nostre vite. Giuseppe e Vincenza rinnoveranno le loro promesse insieme ai loro figli, dinanzi a Dio, nella chiesa dell’Annunziata alle 17,30, e mentre in quel lontano ’71 pioveva a dirotto, oggi invece su Castelvetrano e questa meravigliosa coppia splende un bellissimo sole.