ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Sarduzza Fest in questa IV Edizione 2022 nell’ottica di fare rete e di coinvolgere il territorio e le sue attività ha ideato per questa IV edizione un iniziativa che vede protagonisti gli esercenti del piccolo commercio al dettaglio denominata SARDUZZA SHOPPING. L’iniziativa è abbinata a un’altra attività storica del Sarduzza Fest gli OPEN RESTAURANT, che coinvolge i ristoranti partner della manifestazione(Athena, la Conchiglia,Trattoria casa mia, Baraonda e Hotel Ristorante La Rosa) che prepareranno dei menù a base di Sarduzza di Selinunte. Sarduzza Shopping vede la collaborazione con il Centro commerciale Belicita’e dei negozi allocati al suo interno oltre ad attività commerciali sparse sul territorio Castelvetranese e a breve alcune della borgata di Marinella di Selinunte per circa 25 negozi aderenti sul territorio. Tutti gli esercenti che volessero aderire all’iniziativa Sarduzza Shopping, possono inviare una richiesta indicando nome cognome, insegna/marchio, settore merceologico e riferimenti telefonici ed email a info@sarduzzafest.it oppure contattare il 3281688637. Tutti coloro che aderiranno saranno inseriti nell’area del sito ufficiale del Sarduzza Fest e sulle pagine social della manifestazione agli stessi sarà consegnato il materiale promozionale dell’iniziativa per la valorizzazione della Sarduzza di Selinunte, il tutto senza onere alcuno per gli esercenti.

Sarduzza Shopping ha lo scopo di incentivare gli acquisti, attraverso una spesa minima di 5 euro, l’acquirente potrà ritirare presso i negozi aderenti un coupon a cui andrà allegato lo scontrino. Il coupon timbrato e firmato dall’esercente Potrà essere presentato presso uno degli open restaurant e darà diritto alle bevande incluse (calice di vino bianco e rosso 1 bottiglia d’acqua).

I negozi convenzionati sono consultabili sul sito www.sarduzzafest.it sezione concorsi sarduzza shopping. Gli open restaurant sono consultabili con i relativi menù e sul sito www.sarduzzafest.it sezione eventi da dove sarà possibile scaricare il coupon sconto per la serata prescelta. Il Coupon sconto degli open restaurant e il coupon bevande incluse del Sarduzza Shopping devono avere lo stesso intestatario .Sarduzza Fest cresce e fa rete coinvolgendo le varie filiere produttive del tessuto economico del comprensorio belicino incentivando il consumo, il Commercio della Sarduzza di Selinunte attraverso azioni dì valorizzazione della Sarduzza di Selinunte.Il Sarduzza Fest vede come soggetto promotore la Regione Siciliana-Dipartimento Pesca del Mediterraneo finanziato con la misura 5.68” Misura a favore della commercializzazione” Po FEAMP 2014-2020

AUTORE. Redazione