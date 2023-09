Le olive condite? Buonissime. E poi l’insalata di pane utilizzando olio extra vergine d’oliva, per poi arrivare alle casarecce con ragù di tonno, finocchietto selvatico e uvetta. La cucina siciliana, con lo sfondo del mare e della spiaggia di Tre Fontane, ieri è finita sui social giapponesi grazie a una diretta Instagram trasmessa dal profilo “DolceVita, cibo e bevande”. Location della diretta è stato scelto lo stabilimento balneare “Monnalisa beach” che, nell’ottica della destagionalizzazione, rimane aperto anche in queste prime settimane d’autunno.

Le quattro donne giapponesi sono importatrici di cibo e bevande italiane nel Paese del Sol Levante e a Campobello di Mazara sono arrivate grazie alla società agricola “Pisciotta”, che da dieci anni esporta anche in Giappone. Ieri, mentre nel Paese asiatico era orario di cena, a pranzo da Tre Fontane le 4 donne giapponesi a tavola hanno gustato le specialità preparate dallo chef Maurizio Accardo sotto l’occhio del cellulare. Altri video sono stati realizzati in cucina per mostrare ai follower giapponesi come ci si muove dietro ai fornelli ma anche in campagna dove le importatrici giapponesi hanno voluto immortalare la raccolta delle olive e la prima lavorazione.















