Il regista Paolo Taviani e Fabrizio Ferracane raccontano LeonoraAddio in un’esclusiva intervista dal Festival di Berlino, realizzata da 01Distribution, casa di distribuzione cinematografica italiana, direzione di Rai Cinema S.p.A..

Il film “Leonora addio” è l’unico film italiano in concorso alla 72/a edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Un’opera del regista Paolo Taviani che vede come protagonista Fabrizio Ferracane. Il film racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. Ferracane interpreta un presidente onorario che ha proprio il compito di portare le ceneri di Pirandello in Sicilia. Il film girato nell’isola e negli studi di Cinecittà, vede tra i protagonisti anche Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker e Claudio Bigagli.

AUTORE. Redazione