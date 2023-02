ASCOLTA L'ARTICOLO

L’inverno si avvia alla sua conclusione e per la “Trattoria delle Cozze” è giunto il momento di scaldare le padelle e tornare ad accogliere gli affezionati clienti. A partire da sabato 4 marzo, infatti, il noto ristorante di Mazara del Vallo aprirà nuovamente le sue porte. Dopo la chiusura invernale, manca ormai poco e il conto alla rovescia può iniziare. Nello storico ristorante a Mazara del Vallo il mare incontra il cibo e il cibo diventa il protagonista dei palati più esigenti. Frutti di mare, crostacei e pesce fresco vengono serviti in un luogo dove poter godere di una splendida vista e di suggestivi tramonti.

Il ristorante sarà aperto ogni giorno a pranzo e cena. Conosciuto più semplicemente come “Il Cozzaro”, adagiato sulla scogliera tipica del paesaggio di Quarara e affacciato sul mare, è ormai diventato un “must” per il turismo estivo locale. Il caratteristico odore di pesce fresco già fuori dal locale ci ricorda le specialità del posto: cozze freschissime e profumate al limone o condite con salsa rustica, polpi lessati o in agrodolce, spaghetti con frutti di mare e tante altre prelibatezze. Quest’anno il menù sarà arricchito da piatti ricercati sempre con materie prime di altissima qualità.

La “Trattoria delle Cozze” vi invita pertanto alla riapertura del locale, per assaporare cibo genuino in un’atmosfera semplice, con un panorama meraviglioso, e assicurarvi allo stesso tempo un pranzo che vi faccia sentire a casa.

Info e prenotazioni: 0923 942323

AUTORE. Giacomo Moceri