Approda a Castelvetrano il Milan Junior Camp per un’estate all’insegna dei colori rossoneri. Sara’ organizzato dalla scuola calcio Castelvetrano Selinunte e si svolgera’ dal 28 Giugno al 4 Luglio presso lo stadio Stallone Castro. Il Camp durera’ 7 giorni e I ragazzi si alleneranno sotto la guida degli allenatori dello staff tecnico Milan Junior Camp.

Possono iscriversi ragazzi e ragazze dai 5 ai 17 anni che vivranno un’esperienza unica e divertente e potranno confrontarsi sul campo grazie alla professionalita’ e all’efficacia dei metodi di allenamento rossoneri.

La giornata tipo e’ molto intensa e propone oltre agli allenamenti giornalieri, attivita’ ricreative varie. I ragazzi infatti si lasciano alle 9 e si riprendono alle 18.

Tra tutti I partecipanti verranno selezionati alcuni per partecipare al Milan Junior Camp Day un evento che si svolge a Milano e raduna ragazzi provenienti da tutto il mondo per un weekend rossonero.

Per informazioni e iscrizione telefonare al 3382275026