Al fine di rendere più agevoli le operazioni di vaccinazione anti Covid, l’Asp di Trapani in collaborazione con il Comune di Castelvetrano ripropone l’attività di Drive-in nei giorni di mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28, presso il piazzale antistante il Comune in Via delle Rose dalle ore 09:00 alle ore 19:00, aperto a tutte le fasce di età e senza prenotazioni. Mercoledi e giovedì saranno due giornate dedicate maggiormente ai maturandi, in forma volontaria e senza prenotazione, potranno essere vaccinati. Per i maggiorenni verrà utilizzato il vaccino monodose Janssen o in mancanza AstraZeneca, mentre ai minorenni, verrà somministrato quello Pfizer.