ASCOLTA L'ARTICOLO

Arriva l’anticiclone ‘Caronte’ e porta con se temperature africane. Condizioni di bel tempo sulla Sicilia per tutta la giornata di oggi, lunedì 20 giugno, con temperature estive e in aumento ma ancora nei limiti stagionali. La crescita delle temperature inizierà dalla Puglia che oggi raggiungerà i 34 gradi. Ma gli effetti di Caronte inizieranno a dispiegarsi su tutto il meridione e sulla Sicilia da domani, martedì 21. la temperatura continuerà a salire mercoledì 22 quando nelle zone interne dell’isola si raggiungeranno i 36 gradi ma non si fermeranno qui e nei giorni a seguire previsti anche i 40 gradi secondo le previsioni del sito iLMeteo.it

AUTORE. Redazione