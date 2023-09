ASCOLTA L'ARTICOLO

Dalla scuola al mondo del lavoro, passando dai banchi di scuola alla cucina, agli ambienti del ricevimento lungo un percorso formativo. È questo l’obiettivo del protocollo sottoscritto tra l’Istituto alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano e la “ADLER”, la società che gestisce sei strutture di lusso in tutta Italia, tra le quali un Resort a Siculiana, in provincia di Agrigento. La firma è avvenuta oggi presso il baglio Florio del Parco archeologico di Selinunte. Per filosofia aziendale la “Adler” è molto aperta al territorio ed ecco che ha individuato l’Istituto di Castelvetrano per sottoscrivere un protocollo che farà passare dalle loro strutture gli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Il percorso PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), ex alternanza scuola-lavoro, dai primi di ottobre porterà otto studenti di terza, otto di quarta e otto di quinta a formarsi per 4 settimane presso la struttura di lusso a Siculiana.

La conoscenza tra la società “Adler” e l’Istituto “Virgilio Titone” è avvenuta lo scorso anno, quando 4 ragazzi hanno svolto formazione presso la struttura. Quest’anno il protocollo. «Per i nostri studenti è un’opportunità sia di crescita che di formazione professionale – ha detto il dirigente scolastico Rosanna Conciauro – con la possibilità di trovare uno sbocco lavorativo non appena diplomati». Per la società “Adler” è l’occasione di conoscere gli studenti e di individuarli, perché no, per possibili contratti di lavoro.

AUTORE. Redazione