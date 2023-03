ASCOLTA L'ARTICOLO

Dai banchi all’impegno nel volontariato diventando operatori del “donare agli altri”. È l’esperienza che ha fatto un gruppo di studenti del Liceo classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (l’ex alternanza scuola-lavoro). Gli studenti hanno collaborato col Comitato locale della Croce Rossa Italiana per la distribuzione di a 350 pacchi alimentari ad altrettante famiglie in stato di fragilità.

«L’esperienza è stata sicuramente un importante momento di crescita per gli alunni», hanno detto i docenti che li hanno seguiti. «Dopo aver lavorato a contatto con la Croce Rossa e conosciuto persone magnifiche che, nell’ambito del volontariato, donano tutte se stesse al servizio di situazioni fragili e, a volte estreme, ora considero la vita da un punto di vista nuovo, non dando più nulla per scontato e valorizzando maggiormente quello che la vita mi offre – ha commentato lo studente Giuseppe Scirè – aver visto, anche solo per un attimo, un cenno di felicità negli occhi di quelle famiglie, spesso con bambini piccoli, nel momento in cui ricevevano il pacco dono alimentare e saper di contribuire ad un’imminente festività pasquale meno triste, mi ha reso più responsabile e vicino a chi affronta le difficoltà della vita in modo diverso dal mio».

Al progetto hanno aderito gli studenti: Alice Caime, Manuel Caltagirone, Mariasole Ferro, Rossella Ingoglia, Giuseppe Scirè, Giorgia Scozzari e Letizia Viola, coordinati dal docente Gaspare Agate (tutor esterno Silvia Gino e Antonino Crimi per la CRI).

