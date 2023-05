ASCOLTA L'ARTICOLO

Gabriele Minì ha vinto oggi la Feature Race di Formula 3 nel prestigioso circuito cittadino a Monte Carlo. Il giovane pilota siciliano, originario di Marineo, si conquista uno straordinario successo che lo porta al secondo posto assoluto in classifica generale alle spalle del brasiliano Bortoleto (Trident). Dopo la brillante pole, Minì non si è fatto sfuggire questa opportunità. Prima di lui, gli italiani che hanno vinto a Monaco sono stati atleti straordinari come Jarno Trulli nel 2004 in Formula 1, Antonio Fuoco in Formula 2 nel 2018, Giancarlo Fisichella in Formula 3 nel 1994 e Vitantonio Liuzzi in F3000.

Come avevamo già raccontato su CastelvetranoSelinunte.it, Gabriele Minì seguendo le orme del padre e del nonno, entrambi piloti, ha iniziato a guidare un go-kart quando non aveva nemmeno 3 anni. Presso il circuito internazionale a Triscina di Selinunte è cresciuto sportivamente fino alla Formula Regional spinto sempre dal grande sogno, la Formula 1. L’enfant prodige delle gare su pista, dal 2018 ha come manager Nicolas Todt, manager anche di Charles Leclerc, mentre dal 2023 fa parte della Alpine Academy. Nel 2020, a soli quindici anni, è diventato il più giovane pilota a vincere il Campionato italiano di Formula 4. Nonostante gli importanti impegni in tutto il Mondo, ogni tanto torna nella sua confort zone, la pista a Triscina di Selinunte, dove è accolto sempre con grande calore.

Ecco l’intervista realizzata nel 2021 a Triscina di Selinunte

AUTORE. Redazione