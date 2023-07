ASCOLTA L'ARTICOLO

Trenta ragazzi animatori Grest delle parrocchie di Ormelle e Roncadelle, in provincia di Treviso, hanno vissuto un’esperienza di servizio civico presso la Fondazione “San Vito Onlus” di Mazara del Vallo e l’Opera di religione “Mons. Gioacchino Di Leo” di Marsala. Tutte due i sodalizi gestiscono beni confiscati. Per tre giorni i giovani arrivati dal Nord Italia, accompagnati da don Alberto Gasparini e Roberto Sessolo, hanno prestato la loro opera di collaborazione alla Fondazione diocesana. Accompagnati dal Presidente Vito Puccio, il gruppo di animatori hanno lavorato un’intera giornata presso il turismo rurale “Al Ciliegio” di Salemi, gestito proprio da Fondazione e Caritas diocesana e allestito in un bene confiscato alla mafia. Hanno collaborato alla sistemazione della strada d’accesso, tra gli ulivi e nella pitturazione della staccionata. Nell’ambito dell’esperienza civica, i trenta animatori con gli accompagnatori hanno fatto visita al centro “Giusti di Sicilia” dove sono stati accolti da don Francesco Fiorino.

AUTORE. Redazione