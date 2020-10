Per i prossimi tre anni il vettore bulgaro opererà le rotte a prezzi ridotti per gli utenti, da e per Ancona, Perugia e Trieste, mentre il vettore spagnolo quelle da e per Napoli, Parma e Brindisi. Le compagnie che si sono aggiudicate le rotte dovvranno garantire frequenze, orari e numero di posti ma soprattutto prezzi contingentati: da e per Trieste massimo 45 euro più iva e tasse aeroportuali, Parma massimo 45, Perugia, Brindisi, Ancona e Napoli massimo 35.