Questa sera, ritorna il tradizionale appuntamento con mercatino estivo a Triscina di Selinunte, nella Via Della Magna Grecia (circonvallazione). Lo scorso anno l’area è stata interessata da una importante opera di bonifica ed è stato ripristinato l’impianto di illuminazione pubblica. Giovedì 7 luglio, invece sarà la volta del mercatino a Marinella di Selinunte nella via della Cittadella. In totale sono 33 gli operatori commerciali che hanno risposto all’avviso del Comune di Castelvetrano e che sono pronti per accogliere turisti e residenti.

“Sono lieto che questo tradizionale appuntamento sia stato rinnovato anche quest’anno, malgrado le difficoltà – ha detto il sindaco Enzo Alfano – Ciò ci permetterà di intrattenere i villeggianti delle frazioni, ma anche di dare spazio a tali commercianti, che hanno sofferto durante il periodo delle restrizioni covid.”

AUTORE. Redazione