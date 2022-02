ASCOLTA L'ARTICOLO

Prende il via dal’8 al 14 febbraio il progetto promosso dal Lions Club International per la raccolta dei farmaci. Sarà possibile in questo modo recarsi in farmacia e donare un farmaco a persone indigenti e fragili. Il Lions Club Castelvetrano aderisce al progetto in collaborazione con la farmacia Palazzotto, sita in piazza Matteotti a Castelvetrano, presso cui sarà possibile effettuare la donazione. “Sempre più spesso veniamo a conoscenza di persone che non sono più in grado di curarsi in maniera completa perchè alcuni farmaci sono a carico del cittadino, che non sempre riesce a sostenere determinate spese – ha detto il Presidente del Lions Club Leonardo Parisi . Tramite questo progetto il Lions Intenational vuole fornire un ulteriore aiuto ai cittadini, per andare incontro ai loro bisogni prioritari. “

AUTORE. Redazione