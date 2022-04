ASCOLTA L'ARTICOLO

Rinascita, colore e vita: sono queste le tre parole a cui chiunque di noi pensa istintivamente quando si parla di primavera. È ciò che auspichiamo possa accadere anche alla nostra borgata di Marinella di Selinunte, dove lo scorso 3 aprile ha aperto i battenti il bar trattoria “Mamma Mimma”. Varcando l’ingresso ci ritroviamo catapultati all’interno di un’atmosfera vintage e tipicamente anni ‘50: gli strumenti musicali appesi alle pareti, lo stile del bancone e gli arredi del locale di Stefania Safina e Sergio Martire strizzano nostalgicamente l’occhio al passato, ma l’energia e la vitalità tipiche di una nuova apertura ci fanno ben sperare per un futuro migliore per le nostre borgate e l’intera comunità.

“Mamma Mimma” non è solo un bar e non è nemmeno una semplice trattoria. Da “Mamma Mimma” è possibile fare colazione guardando il mare, un ottimo modo per iniziare al meglio la giornata, ma anche consumare un aperitivo al tramonto, in compagnia degli amici e ascoltando della buona musica dal vivo. E’ possibile anche pranzare, cenare e gustare la pizza cotta nel forno a legna. È stato così la scorsa domenica, 10 aprile, quando i The Remakers hanno intrattenuto i clienti, guidandoli in un vero e proprio viaggio musicale indietro nel tempo alla riscoperta del rock and roll e del rockabilly. E così sarà ancora, perché quello con i The Remakers è solo il primo di una lunga serie di eventi che porteranno aggregazione e convivialità nel cuore della borgata di Marinella di Selinunte.

Per Stefania “Mamma Mimma” è stato un motivo per far ritorno in Sicilia, investendo nel suo territorio di origine, per Sergio un modo per trovare nuovi stimoli imprenditoriali. Per noi tutti, invece, rappresenta l’auspicio di una nuova e perenne primavera.

Per info e prenotazioni: 0924529284

https://www.facebook.com/MammaMimmaSelinunte

AUTORE. Giacomo Moceri