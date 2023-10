Era nato a Gibellina, il 26 marzo 1939, e si è spento all’età di 84 anni. Tommaso Accardo, noto anche come Tommasino, ha lungamente arricchito il mondo dello spettacolo come comparsa. E’ divenuto famoso al grande pubblico per il suo ruolo di tifoso italiano nel film comico “Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone”, in cui recitava al fianco di Gigi e Andrea. A renderlo una figura amata da tutti è stata la sua partecipazione nella serie di spot con Fiorello e il suo ruolo nel film per la televisione “Nanà”. Poi Fiorello l’ha chiamato con sé sul palcoscenico televisivo nel varietà “Stasera pago io”. La sua passione per il mondo dello spettacolo ha lasciato un segno indelebile nella nostra memoria, e il suo talento sarà per sempre ricordato con affetto.

AUTORE. Giacomo Moceri