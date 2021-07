Il Teatro “Selinus” di Castelvetrano ieri è stato sede di un importante evento di sensibilizzazione ed informazione sulla Fibromialgia. Malattia cronica ed invalidante, purtroppo ancora non riconosciuta dalla Sanità italiana di cui si occupa fin dal 2017 L’Associazione Nazionale “Libellula Libera” di cui è referente regionale Sicilia, la nostra concittadina Bia Cusumano. L’evento ha avuto molta risonanza grazie alla partecipazione di tutti i clubs services della città e di alcune Associazioni tra cui la Croce Rossa con molti volontari presenti che hanno tinto di rosso il nostro teatro con la loro preziosa opera di collaborazione e solidarietà. I relatori, il dott. Salvatore Sallì, la dott.ssa Antonella Salvo, l’avvocato Caterina Fiaccabrino, facenti parte dell’Associazione Libellula Libera hanno affrontato la Sindrome fibromialgica da diversi punti di vista: la malattia dalla prospettiva reumatica ed organica, psicologica e giuridica.

Il sindaco, il dott. Enzo Alfano ha partecipato all’incontro, sedendo al tavolo dei relatori ed intervenendo con interesse e motivazione affinchè al più presto le Istituzioni possano farsi carico di questa patologia ad eziologia ancora sconosciuta che necessita essere inserita al più presto nei LEA ed essere finalmente riconosciuta dallo Stato Italiano come patologia cronica ed invalidante assicurando agli ammalati le indispensabili cure e i necessari diritti ad oggi negati. Presente in sala, l’onorevole Margherita La Rocca, sindaco di Montevago e Presidente Commissione “VI- Salute, Servizi Sociali e Sanitari” che è intervenuta all’incontro mostrando fattiva collaborazione e disponibilità per avviare un dialogo proficuo tra L’Associazione Libellula Libera e le Istituzioni, attraverso la collaborazione del Sindaco di Castelvetrano e la Referente Regionale Sicilia.

Uno spiraglio di luce in fondo al tunnel, ha dichiarato il sindaco Alfano, sembra aprirsi questa sera per tutti i pazienti fibromialgici non solo della regione Sicilia ma d’Italia, grazie alla indefessa opera di informazione e sensibilizzazione svolta dall’Associazione Libellula Libera e dalla sua referente Regionale a cui non possiamo non riconoscere il merito di un impegno lodevole ed instancabile nel condurre questa importante battaglia per la Fibromialgia. Ospite d’eccezione, la giornalista di Striscia la Notizia, Stefania Petyx, la quale non potendo essere fisicamente in sala, ha fatto giungere presso il teatro Selinus, un suo videomessaggio in cui ha espresso tutta la sua solidarietà e vicinanza all’Associazione Nazionale Libellula Libera, al suo Presidente Francesco Piccerillo e ai suoi medici impegnati in prima fila tra cui il dott. re Salvatore Sallì per essere portavoce di questa patologia subdola, invisibile ed invalidante. La Petyx ha ringraziato poi espressamente il Sindaco dott. Enzo Alfano con tutta l’ amministrazione comunale e la Referente regionale Bia Cusumano per il lavoro sinergico svolto insieme a nome di tutti i pazienti fibromialgici di Italia.

Ecco le foto di Gaspare Pompei