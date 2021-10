ASCOLTA L'ARTICOLO

Il progetto “Mi leggi una storia?”, promosso dal 2016 dal Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la scuola d’infanzia “La casa di Peter Pan”, è stato selezionato tra i tre progetti vincitori dell’iniziativa Ideas4Good, un programma promosso dai giovani CRI e realizzato in occasione degli Stati Generali della Gioventù di Taranto (2019). Partners dell’iniziativa sono stati “Onde Alte” e “Humans to Humans”. Il progetto “Mi leggi una storia?” targato Castelvetrano, prevede la realizzazione di un percorso educativo volto a favorire la creatività e l’espressione artistica dei bambini, offrendo loro l’occasione di apprendere, progettare e creare qualcosa di unico, attraverso la partecipazione a laboratori creativi. La collaborazione tra Cri e la scuola d’infanzia “La casa di Peter Pan” di Castelvetrano si è concretizzata nel 2016.

Con l’aiuto dei volontari è stato possibile organizzare dei laboratori creativi della durata di un anno, il cui scopo è stato quello di realizzare una raccolta di quattro storie create interamente dai bambini. Dopo l’esperienza a Castelvetrano il progetto è stato promosso su tutto il territorio italiano tramite il sito www.mileggiunastoria.it: all’interno si possono leggere le storie e scaricare i disegni da colorare in maniera totalmente gratuita al fine di far avvicinare i bambini al mondo della lettura.

AUTORE. Redazione