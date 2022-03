ASCOLTA L'ARTICOLO

Centoventi scatole piene di alimenti, medicinali, oggetti sanitari e vestiario. A raccoglierle sono stati la sezione di Castelvetrano Associazione Carabinieri “Baldassare Nastasi” in collaborazione con l’Associazione combattente e reduci di Campobello di Mazara. La raccolta è avvenuta nell’arco di 20 giorni tra Castelvetrano e Campobello di Mazara. A sollecitare l’avvio di una raccolta di beni in tutte le sezioni della Sicilia è stato il Presidente regionale dell’Associazione Carabinieri in congedo Ignazio Buzzi. La sezione di Castelvetrano, guidata dal sottotenente Giovanni Evati, ha dato subito la disponibilità, avviando la raccolta. «Ringrazio tutti i cittadini che hanno risposto al nostro appello – ha detto Evati – la generosità dimostrata è il segno di vicinanza alla popolazione ucraina coinvolta in questo conflitto».

AUTORE. Redazione