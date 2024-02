Lo scrittore castelvetranese Claudio Sesto ha presentato il suo ultimo libro “Il sole di notte” a Casa Sanremo Writers, in occasione del festival della musica italiana. Per Sesto questo pubblicato è la terza fatica letteraria: un racconto che ricorda a ogni essere umano che questi apparenti opposti di sole e notte sono in realtà elementi naturali che coesistono. «Il libro racconta la storia di Mario Rossi, una persona comune e con la quale ciascun lettore può empatizzare, che ad un certo punto sente il bisogno di tirare le somme della propria vita che ritiene fallimentare», spiega Claudio Sesto. Dopo i primi due libri – “Meridionalismo e Mediterraneo” ed “Evviva la crisi” – ora è arrivato questo nuovo testo che ha avuto una bella vetrina proprio a Sanremo. Durante la presentazione Sesto ha tenuto a ricordare: «Molti anni fa avevo appuntato alcuni pensieri su un file di testo, poche ore prima di un momento in cui pensavo di perdere per sempre una persona importante della mia vita che sarebbe andata sotto i ferri per l’ennesimo intervento delicato e rischioso. Quel file riuscì a sopravvivere a traslochi e spostamenti in giro per l’Europa per essere ritrovato nel periodo natalizio del 2022. Le parole di quel foglio mi hanno catturato, stavano diventando la mia ossessione. Sentivo quasi la richiesta inspiegabile di raccontare la vita di quel protagonista. Cominciai a scrivere alcune pagine che presto diventarono i primi tre capitoli in aereo, durante alcuni viaggi ravvicinati. Nel frattempo ho perduto davvero una persona importante. Il cerchio probabilmente si è chiuso e il racconto si è aperto».