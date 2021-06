Era appena il mese scorso quando il progetto siciliansays, del castelvetranese Giacomo Moceri, decideva di aprire la Putìa (siciliansays.it/putia); il canale social #SicilianSays che rappresenta un punto di riferimento per spiegare i termini del dialetto siciliano ad utenti di altre regioni o magari nazioni, permettendo ai siciliani di mantenere vivo il legame con la propria lingua, ha infatti creato un sito e-commerce per permettere l’acquisto di gadget firmati SicilianSays e avere la possibilità di sfoggiare la sicilianità nel mondo.

Il grande successo del brand è presto detto, infatti basta scrollare il feed di Instagram per vedere le magliettine e gli altri presenti in giro per il mondo, dalla Germania a New York. Gli ordini dal sito web sono partiti anche per Los Angeles, Svizzera Francia, insomma un grande riconoscimento alla sicilianità fatta di belle persone ed idee che funzionano.

L’acquisto di una t-shirt o una shopping bag dalla Putìa sostiene il lavoro di Giacomo e Carol, due giovani non ancora trentenni che con tanto amore, impegno e sacrificio stanno portando avanti, passo dopo passo, un’attività dedicata esclusivamente alla valorizzazione di questa terra incredibile che è la Sicilia.

L’esigenza di un negozio virtuale nasce dalla richiesta di portarsi dietro un marchio che avesse un’individualità unica, quella di una terra e delle tradizioni linguistiche legate ad essa. Siciliansays nasce su Instagram nel marzo 2019 con lo scopo di valorizzare le mille sfumature e la grande ricchezza della lingua siciliana (leggi il precedente articolo, clicca qui).