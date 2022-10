ASCOLTA L'ARTICOLO

Da carrello della spesa a transenna fai-da-te. È singolare quanto è avvenuto nella centralissima via Quintino Sella a Castelvetrano dove il nubifragio di venerdì ha lasciato strascichi. L’abbondante acqua ha fatto saltare il tombino di ghisa e così al centro della carreggiata era rimasto aperto il pozzetto. Così c’è stato chi ha pensato bene di infilargli un carrello della spesa per segnalarlo. Una transenna “originale” che non è passata inosservata. La stessa buca di via Trapani che, ancor più pericoloso, è tutt’ora scoperta. In mattinata, però, proprio nel tombino di via Quintino Sella sono intervenuti i tecnici del Comune e hanno risistemato il coperchio in ghisa. Dopo due giorni. Come dire: meglio tardi che mai…

AUTORE. Redazione