Da capogruppo M5S ad assessore. Il consigliere Antonino Manuzza, 49 anni, è il settimo assessore nominato dal sindaco Enzo Alfano. Manuzza non lascia il consiglio comunale ma non sarà più capogruppo dei pentastellati. Il testimone lo ha lasciato ad Aldo Tripoli. Uomo delle istituzioni, il consigliere è stato da sempre a fianco al sindaco Alfano, guidando il gruppo consiliare anche in momenti difficili. «Per me sarà un nuovo impegno che affronterò con serietà e dedizione, cercando di contribuire a ad amministrare la città, sperando anche nel contributo di tutti», ha detto Manuzza.

Al momento le deleghe al neo assessore non sono state ufficialmente ancora assegnate, ma il sindaco dovrebbe affidargli il verde pubblico, le borgate marinare, i rapporti col consiglio comunale, l’Urp e il decoro urbano. La squadra assessoriale ora al completo è formata dal sindaco Alfano e dagli assessori Filippo Foscari, Grazia Zizzo, Antonino Giuseppe Siculiana, Stefano Maurizio Mistretta, Luigi Calamia e Giusy Cavarretta.

AUTORE. Redazione