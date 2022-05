ASCOLTA L'ARTICOLO

In occasione della campagna Io per lei 2022 tornano i Cuori di biscotto Telethon: sceglili come regalo e dona una speranza alle mamme che credono nella ricerca. Un invito a compiere un atto di vicinanza verso le mamme di bambini con una malattia genetica rara. Una risposta di partecipazione concreta per un grande obiettivo comune: supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. I Cuori di biscotto sono disponibili quest’anno in una rinnovata confezione colorata ed esclusiva e in tre differenti gusti: pasta frolla al burro, al cacao con gocce di cioccolato e con farina integrale. Ancora una volta nascono dalla collaborazione tra Fondazione Telethon e la storica pasticcerie genovese Grondona che ha realizzato i biscotti con materie prime di qualità, seguendo ricette originali e gustose. Saremo nelle principali piazze italiane con i nostri banchetti di raccolta fondi, dove potrai scegliere i Cuori di biscotto che preferisci e mostrare il tuo sostegno alle mamme rare. Il 7 e 8 Maggio saremo a Castelvetrano presso il Centro Commerciale “Belicittà” e a Santa Ninfa in Viale Pio La Torre. Prenotazioni al 338.2765312.

AUTORE. Redazione