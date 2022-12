ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche nel 2022 torna il Cuore di cioccolato Telethon, il regalo perfetto che sostiene la ricerca che sta aiutando molti bambini con una malattia genetica rara a diventare grandi. Il Cuore di cioccolato Telethon, il dolce cuore che sostiene la ricerca, è disponibile quest’anno in una nuova elegante confezione illustrata e nei tre squisiti gusti: al latte, fondente (210 grammi) e al latte con granella di biscotto (230 grammi). Ancora una volta il Cuore è firmato Caffarel, da anni garanzia di bontà. Il Cuore è il regalo natalizio perfetto grazie alla qualità della materia prima, all’elegante confezione colorata, in cartone rigido, conservabile e riutilizzabile, ma anche grazie alla shopper di carta coordinata, che riceverai sempre in omaggio per confezionare al meglio il tuo dono. Sulle confezioni è presente poi un QR Code da inquadrare con lo smartphone per scaricare una sorpresa speciale.

I volontari saranno nelle piazze di Mazara (Pza Mokarta, Cristo Re, S.Maria di Gesù), Partanna (Chiesa Madre), Campobello (Chiesa Madre), Marsala (Chiesa Sant’Anna), Castelvetrano (Keidea) e Santa Ninfa (centro) il 17 e 18 dicembre con i banchetti di raccolta fondi, dove a fronte di una donazione si potrà scegliere il Cuore di cioccolato. Sul sito www.telethon.it i punti di raccolta in provincia. Coordinamento provincial: 338.2765312.

AUTORE. Redazione