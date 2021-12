ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche nel 2021 torna il Cuore di cioccolato Telethon, un simbolo di generosità per sostenere la ricerca che dona speranza e cure alle persone con una malattia genetica rara, migliorando il futuro di tutti. Il Cuore di cioccolato Telethon, dono buono per eccellenza, è disponibile quest’anno in un’elegante confezione rinnovata e nei tre gusti classici e squisiti: al latte, fondente e al latte con granella di biscotto. Ancora una volta è realizzato in esclusiva da Caffarel. Anche quest’anno, NOI volontari Telethon doniamo tempo alla ricerca distribuendo il Cuore di cioccolato. Non essendosi ancora del tutto conclusa l’emergenza sanitaria da Covid-19, continuiamo a farlo in sicurezza e nel rispetto delle norme in vigore. Compatibilmente con l’evolversi della situazione, saremo nelle principali piazze il 18 e 19 dicembre con i nostri banchetti di raccolta fondi, dove a fronte di una donazione potrete scegliere il Cuore di cioccolato che preferisci e donare così alla ricerca. In zona saremo a Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Partanna e Santa Ninfa. Per scoprire tutte le piazze della provincia consultate il sito www.telethon.it/partecipa/eventi/siamo-in-piazza-con-tutto-il-cuore.

AUTORE. Redazione