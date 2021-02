Crollo del tetto di un’abitazione sul corso Garibaldi a Vita, questa mattina. Al momento in cui il tetto ha ceduto, all’interno dell’abitazione c’era la signora L.R., 78 anni, e la figlia S.G. di 50 anni. La mamma è rimasta illesa perché si trovava in una zona della casa non coinvolta dal crollo, mentre la figlia, che si trovava al primo piano, è caduta provocandosi solamente ferite alla mano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, i carabinieri e un tecnico comunale. Le cause, secondo i Vigili del Fuoco (intervenuti col funzionario di servizio Giuseppe Risalvato), sono da addebitare alla vetustà delle strutture lignee e ai processi di infiltrazione d’acqua.