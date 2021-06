A Cristina Parodi piace davvero la Sicilia. La giornalista ieri dopo essere stata a Palermo ha visitato anche il Parco archeologico di Selinunte. Lo abbiamo raccontato sul nostro giornale ieri, Filippo Guarino le ha offerto una granita al caffè all’ombra dei templi. La Parodi, nonostante la calura di scirocco, non si è risparmiata di visitare l’intero Parco in compagnia del marito Giorgio Gori, sindaco della Città di Bergamo. E così si è fatta immortalare davanti al tempio E ed è arrivata anche all’Acropoli. «La grandiosa bellezza di Selinunte, le rovine degli Dei» ha scritto sui suoi social. Non mancando di ricordare che «ogni volta che vado in Sicilia resto incantata dalle meraviglie di questa terra».