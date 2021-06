In una caldissima giornata d’estate una fresca granita è proprio quello che ci vuole, specialmente dopo aver visitato a piedi il Parco Archeologico di Selinunte. Lo sa bene anche Cristina Parodi oggi in vacanza nel nostro territorio. La nota conduttrice, in compagnia del marito Giorgio Gori, giornalista e sindaco di Bergamo, si è concessa una pausa granita presso il chiosco ambulante di Filippo Guarino. Granita al caffè per lei, alla mandorla per lui. Grande disponibilità nel concedersi per uno scatto ricordo prima di andare via per non perdersi il fischio d’inizio della partita Italia-Austria valevole per gli ottavi di finali degli Europei di Calcio.