Rischia di allungarsi la crisi idrica a Castelvetrano. I tecnici del Comune da ieri mattina sono al lavoro per riparare la falla che si è aperta nel tubo di portata del bottino Clemente, tamponando con una fascia metallica. Ma, come se non bastasse, i tecnici guidati dal capo Direzione Vincenzo Caime hanno il sospetto che le valvole del punto smistamento che si trova in via Mazzini angolo via Quintino Sella, non funzionino bene. È stato lo stesso Caime a confermare a CastelvetranoSelinunte.it che si dovrà provvedere alla sostituzione di alcune valvole. Il malfunzionamento non garantirebbe, infatti, la giusta pressione nei tubi delle diverse zone della città.

Intanto il Comune, proprio per la difficoltà nel funzionamento di alcuni pozzi comunali, ha chiesto a Siciliacque una maggiore quantità d’acqua da immettere nell’acquedotto comunale: attualmente vengono forniti 41 litri al secondo, che si vanno ad aggiungere a quelli immessi nella rete dal pozzo La Cascia (15 litri al secondo) e ex pozzo Ottoveggio (20 litri al secondo).

