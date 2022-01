ASCOLTA L'ARTICOLO

TALENTI soc coop sociale RICERCA per l’anno 2022/2023 N° 6 volontari da inserire nel PROGETTO (n° 3 volontari Sede di Castelvetrano e n° 3 volontari sede di Santa Ninfa). Requisiti base per ammissione: Età compresa fra 18 e 28 anni. SCADENZA BANDO : 26 gennaio 2022 entro e non oltre le ore 14.00

Per la presentazione delle domande occorre necessariamente essere in possesso dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con un livello di sicurezza 2 rilasciata da soggetti accreditati all’Agenzia per l’Italia Digitale (che attualmente sono 9. Alcuni di essi richiedono un pagamento altri invece sono gratis, ad es POSTE ITALIANE). In base al provider che si decide di utilizzare potrebbero esserci delle tempistiche differenti. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare domanda esclusivamente attraverso a piattaforma Domanda on Line (DOL), Per ulteriori dettagli puoi visitare il sito (www.serviziocivile.gov.it). Per facilitare ulteriormente la partecipazione ci si può collegare a www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Ti consigliamo di avviare la ricerca attraverso: – la Regione: SICILIA , il nome progetto: CRISCI RANNI ed il codice progetto. Visita il nostro sito per visionare il progetto, www.cooptalenti.it

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Universale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando, pena l’esclusione.

Ai volontari selezionati prima dell’entrata in servizio sarà richiesta la vaccinazione anti Covid-19

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Servizio Civile Legacoop Sicilia E mail: serviziocivile@legacoopsicilia.it

TALENTI soc coop sociale (resp. progetto) Cell. 3476128272

E mail: talentionlus@libero.it – sito: www.cooptalenti.it

AUTORE. Redazione