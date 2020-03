La “Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano” lancia una “campagna di raccolta fondi per aumentare la propria capacità di risposta all’emergenza “Covid-19” che da diverse settimane sta affliggendo il nostro territorio.

Come ormai ben noto si tratta di un’emergenza sanitaria globale che richiede un immediato e continuo dispendio di risorse sia umane sia economiche. Trasporti sanitari, servizi a domicilio di consegna farmaci e generi di prima necessità, supporto sociale ai più fragili, agli anziani, ai disagiati, agli ammalati, supporto al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ovvero il centro operativo a supporto del Sindaco, delle autorità di protezione civile e di altre associazioni per il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di calamità, come questa, sono solo alcune delle attività che svolgiamo ogni giorno senza sosta. Tutto ci permette di essere sempre al fianco della popolazione.

Con questa raccolta fondi abbiamo bisogno di te per dare risposte a tutte le richieste di aiuto che ci giungono 24 ore al giorno garantendo l’incolumità dei nostri Volontari, degli assistiti e rendere sicuri ed efficienti i mezzi che mettiamo a disposizione.

Le donazioni saranno utilizzate per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, mascherine, occhiali, tute protettive,..) e materiale per l’ampliamento della Sala Operativa Locale, spese per mezzi di soccorso e attività sociali (dispositivi di sanificazione, carburante, presidi, attrezzature, mezzi appropriati per l’emergenza,..).

Per raggiungere l’obiettivo e continuare a rispondere al crescente numero di richieste abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti Voi cittadini e delle aziende presenti nel nostro territorio.

Per ulteriori informazioni contattaci via mail a castelvetrano@cri.it o chiamando il numero 340 3023750 o segui la pagina social https://www.facebook.com/cri.castelvetrano/

DONA COSI’:

• Piattaforma: https://www.gofundme.com/f/covid19-raccolta-fondi-cri-castelvetrano

• Bonifico Bancario IBAN IT33D 05216 81830 000000004919 Istituto: Banca CREVAL Beneficiario: Croce

Rossa Italiana Comitato di Castelvetrano Causale: donazione emergenza COVID-19

Aiutaci ad Aiutarti Grazie