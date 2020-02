Cosa fa la Croce Rossa Italiana? Come si muovono, e per cosa, i volontari che indossano la tuta rossa? Agli occhi dei bambini non saranno passati inosservati in manifestazioni pubbliche i volontari del Comitato di Castelvetrano della Cri, ma in pochi, in effetti, sanno cosa fa la Croce Rossa.

Sino a qualche giorno fa, quando Giuseppe Cardinale, in CRI dal 2015 e Presidente del Comitato CRI di Castelvetrano, ha incontrato 21 alunni del secondo Circolo didattico “Ruggero Settimo” che stanno seguendo il progetto “Leggo al quadrato: sentinelle della Legalità”. Cardinale ha illustrato ai bambini le attività del Comitato, compresa quella svolta da alcuni anni presso il campo per migranti economici a Campobello di Mazara.

E ai bambini non è mancata la curiosità di conoscere di più, facendo domande proprio al Presidente Cardinale.