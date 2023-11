Nessun incarico ufficiale sino a stamattina, seppur è scontato che a gestire il campo migranti presso l’ex oleificio “Fontane d’oro” di Campobello di Mazara sarà il comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana, essendo l’unico ente partecipante al bando del Comune. Le notizie che girano sono quelle che tra oggi e domani i volontari di Cri dovrebbero montare le unità abitative dell’Unhcr e provvedere, in fretta e furia all’allestimento del campo. Ma ci vorranno alcuni giorni prima che diventi operativo. Il Comune ha richiesto alla Prefettura di Trapani l’autorizzazione per utilizzare le unità abitative che l’Unhcr ha donato proprio alla Prefettura. Non appena arriverà l’ok gli Uffici comunali convocheranno Cri per la firma dell’incarico. L’accordo tra Comune e Cri è stato chiuso a 56 mila euro, per la gestione del campo sino a fine dicembre. I fondi sono stati messi a disposizione dal dipartimento regionale della Protezione civile.

AUTORE. Redazione