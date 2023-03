Il rito dell’Aurora è una delle più importanti feste dell’intero periodo pasquale trapanese Il festeggiamento dell’Aurora venne introdotta in Castelvetrano dai pp. Carmelitani Scalzi di Santa Teresa verso il 1660, anno in cui i padri di Santa Teresa vennero a Trapani. In attesa di domenica 9 aprile, giorno in cui si rinnova il rito della tradizione, desideriamo condividere con i lettori questo meraviglioso video realizzato dal fotografo Gaspare Pompei per la PRO LOCO CASTELVETRANO TRISCINA

AUTORE. Redazione