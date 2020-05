Luciano Favara ha presentato oggi il suo ultimo lavoro artistico. In questi giorni di quarantena per l’emergenza Coronavirus molte persone hanno scoperto o riscoperto un talento artistico. Partendo proprio da questo stimolo, il musicista castelvetranese ha unito in un brano le “storie” di tre ragazze Fabrizia Marcaione, Romina Bonadonna e Paola Carbonaro, rispettivamente ballerina, fotografa ed illustratrice.

Se per molti la quarantena è stato un momento per scoprire un talento, per altri è stato un modo per dedicarsi alla propria passione. Alla regia del videoclip di “Giorni migliori” l’artista Lino Costa con il quale Luciano aveva collaborato nel gruppo Tinturia.

Il brano è disponibile su YouTube, Spotify, Amazon e Facebook