Gli amanti delle slot machine adoreranno sicuramente Crazy Coin. Si tratta di un gioco di casinò live di Evolution Gaming, che si svolge in tre fasi. Innanzitutto, la fase di qualificazione inizia con una slot 5×3, seguita dalla fase di accumulo dei moltiplicatori e dal finale. Nella Crazy Coin Flip demo è possibile vincere fino a 2.000 volte la propria puntata.

In questo articolo esamineremo le regole del gioco e vi forniremo alcuni suggerimenti per aumentare le vostre possibilità di vincita. Moneta pazza e le sue analogie con il tempo pazzesco. Non confondete Crazy Coin Flip con Crazy Time di Evolution. Sebbene vi siano alcune somiglianze, si tratta essenzialmente di giochi diversi. Inoltre, non è la tipica slot machine. La Crazy Coin Flip demo viene trasmessa da uno studio dal vivo. C’è un croupier in carne e ossa che vi guida durante il gioco.

Il gioco è presente in qualità HD. Diverse telecamere riprendono gli eventi più importanti. In questo modo si ha tutto sott’occhio ed è solo questione di tempo prima di sentirsi magicamente coinvolti nel gioco.

I giochi di casinò dal vivo sono due volte più divertenti perché non si gioca da soli, quindi l’emozione è doppia. È come partecipare a uno show televisivo.

Come giocare a Crazy Coin Flip Demo di Evolution

Questo gioco potrebbe sembrare folle all’inizio, ma è meno complicato di quanto possa sembrare. Vi spiegheremo tutto passo per passo, in modo che possiate iniziare bene.

Iscrivetevi a un casinò online di vostra scelta che offre giochi Evolution. È molto probabile che troverete Crazy Coin Flip. Se non lo vedete subito, utilizzate la barra di ricerca e digitate il titolo del gioco. Verrete portati direttamente al gioco. Per iniziare a scommettere, è necessario effettuare un deposito. Una volta fatto, si può iniziare a giocare. Non dimenticate di studiare le regole del gioco. Crazy Coin è una slot machine con cinque rulli e 10 linee di pagamento. Questo è il gioco base. La puntata minima è di 0,10 centesimi di dollari, mentre la massima è di 50 dollari. Piazzare la puntata desiderata e premere “Spin”. Per aumentare le possibilità di vincita, è possibile attivare una delle due funzioni speciali XXXtreme. In questo modo, è possibile acquistare due scatter in anticipo, il che significa che le linee di pagamento hanno maggiori probabilità di formarsi. Ma attenzione, non c’è garanzia di vincita al 100%. I rulli iniziano a girare. Se si ottengono tre scatter, si passa al turno successivo. Se invece non si ottiene alcuno scatter, il gioco termina. Il gioco bonus inizia con una nuova slot machine. Ci sono un totale di 3 rulli e solo 3 simboli in questo gioco. Una moneta rossa e una blu. Su di esse sono stampati diversi moltiplicatori. L’obiettivo è abbinare tre monete dello stesso colore in fila per vincere il moltiplicatore. La macchina si avvia solo se si effettua almeno la stessa puntata utilizzata nel gioco base. Tuttavia, è anche possibile scegliere una puntata più alta. Ora c’è un round opzionale in cui è possibile espandere i moltiplicatori di monete. Se volete accettarlo, dovete scommettere nuovamente denaro reale. Ora arriva la fase finale, il lancio della moneta. Ecco perché il gioco si chiama Crazy Coin Flip demo. Da questo momento in poi, il banco prende il sopravvento e voi potete sedervi e rilassarvi. Tutti i moltiplicatori vengono sommati per ogni colore. C’è una moneta con un lato blu e uno rosso. Questa viene lanciata in aria e quella che punta verso l’alto è la vincitrice. Il rispettivo moltiplicatore viene moltiplicato per la puntata e si riceve direttamente una vincita. Il gioco ricomincia dall’inizio.

Simboli presentati

Il turno di qualificazione è il più importante del gioco. Solo chi riceve tre scatter in questo turno passa al turno successivo.

Ciò che molti non sanno è che questo gioco funziona come una qualsiasi slot machine classica. Si effettua una puntata e, a seconda dei simboli allineati, si vince o si perde.

Per ottenere una vincita sono necessari almeno 3 simboli corrispondenti su una linea di pagamento. Più ce ne sono, più alta sarà la ricompensa.

I simboli vincenti includono 10, J, Q, K, A, campane e ciliegie. Inoltre, sono già presenti moltiplicatori che possono aumentare la puntata fino a 5 volte.

AUTORE. Claudia Bianco