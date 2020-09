Il ristorante Dal Cozzaro di San Vito Lo Capo annuncia di aver ricevuto Certificato di Eccellenza da TripAdvisor anche per l’anno 2020, confermando i successi degli scorsi anni anche in questa stagione caratterizzata dall’emergenza Coronavirus. Il premio annuale riconosce l’eccellenza nel settore ristorativo, e non solo, assegna il Certificato solo alle strutture che ottengono regolarmente ottime recensioni su TripAdvisor.

“Riteniamo dunque – scrive l’imprenditore castelvetranese Tonino Bua, titolare del noto ristorante – di poter affermare che abbiamo costantemente offerto ai propri clienti un’esperienza eccellente. Per determinare i vincitori del Certificato di Eccellenza, TripAdvisor tiene conto della qualità, quantità e attualità delle recensioni e delle opinioni postate dai clienti su TripAdvisor in un periodo di 12 mesi, della posizione della struttura nella classifica di popolarità sul sito e del suo tempo di permanenza nella classifica.

Per qualificarsi, una struttura deve mantenere un punteggio complessivo stabile su TripAdvisor di almeno quattro punti su cinque, aver ricevuto un numero minimo di recensioni ed essere presente sul sito da almeno 12 mesi”