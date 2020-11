Lunedì 16 Novembre l’ufficio postale di Castelvetrano centro in via Vittorio Emanuele rimarrà chiuso per consentire una sanificazione dei locali. La decisione è stata presa dopo l’indivuazione di un sospetto caso Covid. Per evitare assembramenti, il Comune di Castelvetrano consiglia di non affollare l’ufficio postale di via Garibaldi ( unico ufficio aperto) e di recarsi solo per estrema necessità.