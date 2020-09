Se i medici e gli scienziati posso aiutarci per sconfiggere la diffusione del Coronavirus, sembra che nessuno sia in grado di bloccare la divulgazione delle false notizie. Da ieri gira la voce a Castelvetrano che il Superstore Conad sia chiuso perché un dipendente sarebbe risultato positivo al Covid-19. Il supermercato indicato dalla fake news è presso in Via dei Templi, nei pressi dello svincolo A29.

La notizia è stata fermamente smentita dal Dott. Francesco Messina, Amministratore unico della società che ha dichiarato alla nostra redazione: “Entrambi i nostri supermercati sono regolarmente aperti. Al momento non risulta alcun caso positivo al Coronavirus tra i nostri dipendenti”.

La direzione del supermercato segue pedissequamente le linee guida suggerite dal Ministero della Salute. Si invitano ancora una volta i lettori a fare riferimento solo a fonti ufficiali e verificate.