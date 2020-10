L’istituto Comprensivo “Capuana Pardo” di Castelvetrano comunica che lunedì 19 ottobre 2020 le attività didattiche saranno sospese nei plessi Ccapuana e Pardo per consentire le attività di sanificazione degli edifici, le lezioni si svolgeranno regolarmente negli altri plessi.

Dallo scorso 17 ottobre, con apposita circolare, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Vania Stallone ha comunicato lo stato di quarantena per le sezioni di scuola dell’ Infanzia plesso Capuana e per la classe 3^ D della scuola secondaria di 1° grado

“Venuta a conoscenza di 2 casi di soggetti positivi al COVID 19 all’interno dell’ Istituto comprensivo – si legge nella circolare – si comunica, come disposto dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, ASP di Castelvetrano, la quarantena per gli alunni, i docenti, i collaboratori scolastici e gli assistenti alla comunicazione della scuola dell’ Infanzia Capuana e della classe 3^ D della scuola secondaria di 1° grado Pardo. In attesa di disposizioni sulla data di fine quarantena che si dispone la sospensione delle attività didattiche (inizio quarantena) a partire dal 17 ottobre 2020. Da lunedì 19 ottobre 2020 le attività didattiche si svolgeranno a distanza, con l’utilizzo della piattaforma Gsuite”