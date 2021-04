Il presidente della Regione siciliana ha dichiarato Palermo zona rossa a causa del covid. L’ordinanza parte dalla mezzanotte di oggi e dura fino al 14 aprile compreso. Nell’ordinanza firmata dal presidente Nello Musumeci “trovano applicazione nel comune di Palermo le disposizioni nazionali per le zone rosse”.

Anche alle scuole si applicheranno le disposizioni nazionali quindi, l’ attività scolastica e didattica sarà in presenza solo fino alla prima media compresa. Per tutte le altre attività scolastiche è prevista la Dad. Le misure – dice la Regione – sono state adottate a seguito della richiesta del sindaco di Palermo di disporre provvedimenti maggiormente restrittivi rispetto all’attuale “zona arancione” e dopo la relazione in tal senso del commissario ad acta per l’emergenza Covid dell’area metropolitana di Palermo.