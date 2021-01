Il presidente Nello Musumeci ha richiesto al Governo l’istituzione della zona rossa in tutta la Sicilia. La decisione è legata al preoccupante numero di nuovi casi di Coronavirus registrati nell’Isola. “Se Roma non dovesse condividere la nostra richiesta – ha detto il Governatore – sarò costretto a delimitare nuove aree in zona rossa” Ecco il VIDEO