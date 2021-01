Con circa 550.000 vaccinazioni effettuate, l’Italia è il primo Paese dell’Unione europea per numero di persone vaccinate (la Germania segue con circa 500.000 persone vaccinate).

Lo rende noto scrive oggi su facebook, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che sull’account ufficiale facebook scrive: “Il Paese sta attraversando un periodo difficilissimo. L’intera comunità nazionale appare sfibrata da questo lungo periodo (ormai quasi un anno) di pandemia, che sta mettendo a dura prova la nostra economia, la nostra tenuta sociale, persino la nostra tenuta psicologica.

Mai come adesso dobbiamo lavorare per introdurre nuove misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese. A questo riguardo già la settimana prossima porteremo al Consiglio dei Ministri la richiesta di scostamento su cui poi il Parlamento sarà chiamato a esprimersi, così da poter varare un nuovo decreto-ristori per alleviare le difficoltà in particolare degli operatori economici”