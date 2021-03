«In questo momento terribile dettato dall’emergenza Covid penso che ognuno di noi debba dare il proprio contributo per il bene di tutti e per una veloce rinascita delle nostre comunità». Lo ha detto l’imprenditrice antiracket Elena Ferraro, amministratrice della “Clinica Hermes” di Castelvetrano, che ha comunicato all’Asp Trapani la disponibilità della sua struttura per vaccinare. «Bisogna fare presto – ha detto la Ferraro – sono pronta a contribuire al potenziamento quantitativo della somministrazione dei vaccini in maniera totalmente gratuita e invito tutte le strutture private convenzionate dell’isola a fare lo stesso. Abbiamo locali idonei, medici e professionalità a disposizione e dobbiamo dedicare una parte del nostro tempo per effettuare i vaccini e aiutare così il sistema sanitario regionale. Penso sia un dovere civile».