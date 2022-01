ASCOLTA L'ARTICOLO

Gli studenti degli Istituti superiori di Castelvetrano oggi non entreranno a scuola. Gli alunni, aderendo a un’iniziativa nazionale, oggi non saranno in classe perché si dicono preoccupati dei troppi contagi che si registrano a Castelvetrano ma anche tra gli studenti pendolari che arrivano dai paesi limitrofi. L’attuale situazione pandemica con il numero dei positivi al Covid-19 in aumento, secondo gli alunni, non danno garanzie di sicurezza. «La nostra protesta è anche contro la scelta del Governo che, con le nuove disposizioni, ha combinato le lezioni in presenza con quelle in dad – spiegano Christian Carrara e Kevin Anselmi, rappresentanti d’Istituto del Liceo Scientifico e dell’Istituto Commerciale – ciò comporta confusione e compromette lo svolgimento delle lezioni regolarmente».

AUTORE. Redazione