Il Comitato Genitori di Castelvetrano, alla luce degli eventi di contagio da covid19 avvenuti negli ultimi giorni nella nostra città e nei nostri Istituti Scolastici, invita i genitori degli alunni di ogni ordine e grado di scuola ad applicare le regole (distanziamento, mascherine, ecc) ed a esercitare il buon senso e la correttezza nel rispetto degli altri.

Si invitano, pertanto, tutte le famiglie, in caso di avvenuta effettuazione di tampone (o per insorgenza di sintomi o per contatto con un positivo familiare e non) ad evitare di frequentare gli istituti scolastici e i luoghi come palestre, parchi e luoghi di aggregazione in attesa dell’esito del tampone effettuato .

Anche se la legge lo consente, il buon senso non lo ammette, in quanto è buona prassi tutelare se stessi e gli altri da EVENTUALI contagi, visto il delicato momento storico.

Ricordiamo a tutti che ci sono soggetti deboli, immunodepressi, particolarmente esposti che frequentano gli stessi luoghi degli asintomatici e che per queste persone il virus potrebbe portare a conseguenze molto gravi.

1 o 2 giorni di scuola o di lavoro possono tralasciarsi, 48 ore possono salvare delle vite.

Inoltre ricordiamo che il DPCM allegato, che invitiamo a leggere con attenzione, prevede e spiega tutte le misure che vanno adottate nei vari settori e nei vari luoghi sia per gli adulti che per i più piccoli ed i comportamenti da seguire , in particolare l’art 1 che riguarda le regole sia al chiuso che all’aperto che vanno seguite, la pratica sportiva, i comportamenti nei parchi ecc.

Grazie e seguiamo le regole ! e le buone prassi sociali e civili per la TUTELA DI TUTTI