È stato un escamotage. Lo abbiamo scritto ieri. La chiusura «per sanificazione dei locali scolastici» che alcuni sindaci della provincia – compresi quelli di Partanna e Campobello di Mazara – hanno scelto di fare con ordinanza è stato un modo “elegante” per allungare la chiusura della scuola. L’attuale situazione pandemica preoccupa i primi cittadini e la scelta del Governo di fare tornare in presenza gli studenti è stata ritenuta da alcuni fin troppo azzardata. Così ci sono stati sindaci che hanno deciso di adeguarsi a quanto stabilito dal Governo, altri, invece, che – con i poteri che gli conferisce la legge – hanno firmato le ordinanze per “sanificare” dopo che le scuole per venti giorni sono rimaste chiuse. Perchè i sindaci non ci hanno pensato prima a intervenire se davvero volevano “sanificare” i locali scolastici?

La scelta di firmare o meno un’ordinanza ha così diviso il fronte dei sindaci. Se i primi cittadini possono farlo per «ragioni di sanità pubblica», non possono, invece, per la situazione anti Covid-19. Quella è competenza del Governo. Regione e sindaci possono intervenire, solamente, se la Regione è dichiarata “zona rossa”. «In Sicilia, allo stato, non esiste alcuno spazio giuridico affinché i sindaci intervengano con ordinanze a disciplinare lo svolgimento dell’attività didattica in maniera diversa dalle regole stabilite dallo Stato – chiarisce Vito Bonanno, Segretario comunale ad Alcamo – il legislatore ha, infatti, introdotto una norma che esclude qualunque potere dei sindaci stabilendo che anche durante l’emergenza pandemica l’attività didattica di svolge in presenza».

E Bonanno prosegue: «Solo nei territori dichiarati zona rossa i presidenti di Regione e i sindaci sono titolari di un potere derogatorio rispetto alla legge dello Stato, da esercitare su parere dell’Asp e con riguardo a specifiche straordinarie situazioni che debbono essere puntualmente motivate. Il decreto legge 111 dell’agosto 2021 ha innovato il previdente assetto onde evitare che sulla scuola ogni regione e ogni comune assumessero scelte diverse». I sindaci, dunque, possono firmare ordinanze nel solo caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale: «Ma qui siamo in pandemia e le misure di contenimento, ci ha spiegato di recente la Corte costituzionale, si ascrivono alla materia della profilassi internazionale, e pertanto sono di esclusiva competenza dello Stato che può delegare uno spazio ai poteri locali. Ma in materia scolastica questo spazio esiste solo nelle zone rosse» conclude Bonanno.

AUTORE. Max Firreri